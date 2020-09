Ceny ropy prudko klesli

New York 29. septembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v utorok pokles zhruba o 4 %, pričom cena Brentu skĺzla pod hranicu 41 USD a cena WTI pod hranicu 39 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhu ovplyvňuje druhá vlna nového koronavírusu, ktorá naberá omnoho väčšie rozmery než prvá v jarných mesiacoch. To sa môže odraziť na ďalšom vývoji ekonomík, a tým dopyte po rope.



Počet mŕtvych na chorobu COVID-19 vo svete už presiahol milión a počet infikovaných neustále rastie. "Vývoj pandémie predstavuje pre ceny ropy obrovské riziko," povedal analytik zo spoločnosti OANDA Craig Erlam.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 17.34 h SELČ 40,88 USD (34,93 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 1,55 USD (3,65 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 38,93 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 1,67 USD alebo 4,11 %.



(1 EUR = 1,1702 USD)