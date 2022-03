Ceny ropy prudko klesli

New York 9. marca (TASR) - Ceny ropy v stredu prudko klesli o viac ako 10 % z nedávnych vyše desaťročných maxím, pretože obavy niektorých investorov z prerušenia dodávok z Ruska sa zmiernili. A zároveň šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol povedal, že by mohla dodať na trh ďalšiu ropu zo svojich rezerv.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s aprílovým kontraktom sa v stredu o 18.34 h SEČ predával po 110,98 USD (100,95 eura). To bolo o 12,72 USD alebo 10,28 % menej ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 14,17 USD alebo 11,07 % na 113,81 USD za barel.



Ropná zmes Brent v predchádzajúcich šiestich dňoch obchodovania zdražela o 28 % a index relatívnej sily, indikátor dynamiky, naznačoval, že na trhu by malo dôjsť k výpredajom.



TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.