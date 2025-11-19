< sekcia Ekonomika
Ceny ropy prudko klesli
Autor TASR
New York 19. novembra (TASR) - Ceny ropy v stredu večer prudko klesli, o vyše 2 %, po správe o americkom návrhu na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine. Aj obavy z nadmernej ponuky zasiahli ceny ropy. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v stredu o 18.06 h SEČ predával po 59,29 USD (51,19 eura). To bolo o 1,45 USD alebo 2,42 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
V médiách sa objavili správy, že USA v spolupráci s Ruskom pripravujú nový plán na ukončenie vojny na Ukrajine po vzore mierového plánu pre Gazu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Úspešné mierové rokovania by znížili riziká pre dodávky ropy, uviedol analytik Saxo Bank Ole Hansen. A zároveň, ceny ropy tlačí nadol aj riziko prebytku ponuky nad dopytom.
(1 EUR = 1,1583 USD)
