Ceny ropy rástli druhý týždeň po sebe

New York 22. októbra (TASR) - Ceny ropy sa v piatok (20. 10.), posledný deň tohto obchodného týždňa, znížili, za celý týždeň si však pripísali viac ako 1 %. Obavy z eskalácie konfliktu na Blízkom východe a jeho rozšírenia na ďalšie krajiny v regióne bohatom na ropu držia ceny na najvyšších úrovniach od začiatku októbra.



Trhy počítajú aj s ďalším obmedzením ponuky po tom, ako kľúčoví členovia ropnej aliancie OPEC+ Saudská Arábia a Rusko oznámili, že v dobrovoľnom znižovaní produkcie budú pokračovať do konca tohto roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 88,08 USD (83,16 eura). To bolo o 29 centov alebo 0,33 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 22 centov alebo 0,24 % na 92,16 USD za barel.



Za celý týždeň oba kontrakty zdraželi o viac ako 1 %, keď zaznamenali druhý týždňový nárast po sebe.



(1 EUR = 1,0591 USD)