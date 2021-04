Ceny ropy rastú, cena Brentu prekročila 64 USD za barel

Singapur 14. apríla (TASR) - Ceny ropy pokračujú v stredu v raste, pričom cena Brentu prekročila 64 USD za barel (159 litrov). Podporu im poskytli informácie o výraznejšom poklese ropných zásob v USA, ako aj zlepšenie odhadu tohtoročného rastu dopytu po komodite zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.28 h SELČ 64,12 USD (53,90 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 45 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 60,64 USD za barel. Oproti utorkovej (13. 4.) uzávierke to znamená rast o 46 centov.



Náladu na trhoch podporila najnovšia mesačná správa OPEC, v ktorej organizácia uviedla, že dopyt po rope v tomto roku vzrastie o 5,95 milióna barelov denne. V porovnaní s predchádzajúcim odhadom spred mesiaca to predstavuje zvýšenie o 70.000 barelov denne.



Ceny ropy podporila aj informácia z Amerického ropného inštitútu (API). Ten vo svojom odhade uviedol, že zásoby ropy v USA za minulý týždeň klesli o 3,6 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali pokles o 2,9 milióna barelov. Trhy teraz čakajú na oficiálne informácie o stave zásob, ktoré v stredu zverejní americké ministerstvo energetiky.



(1 EUR = 1,1896 USD)