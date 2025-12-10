< sekcia Ekonomika
Ceny ropy rastú miernym tempom
Na trhu naďalej pretrvávajú obavy z vyššej ponuky než dopytu, pričom investori pozorne sledujú rokovania o ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou.
Autor TASR
Singapur 10. decembra (TASR) - Po utorkovom (9. 12.) poklese zhruba o 1 % zaznamenali ceny ropy v stredu rast, jeho tempo však bolo iba mierne. Na trhu naďalej pretrvávajú obavy z vyššej ponuky než dopytu, pričom investori pozorne sledujú rokovania o ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.45 h SEČ 62,11 USD (53,37 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 17 centov (0,27 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v januári dosiahla 58,42 USD/barel. Aj v tomto prípade to oproti predchádzajúcej uzávierke znamená zvýšenie o 17 centov, alebo 0,27 %.
Trh očakáva vyššiu ponuku než dopyt, na druhej strane, súčasná situácia okolo ruskej komodity je stále neistá. „Aj keď objem vyvážanej ruskej ropy po mori je vysoký, kupcov je stále ťažšie nájsť,“ uviedli analytici z ING. „Ak sa nenájde dostatočný počet kupcov, produkcia ruskej ropy začne klesať,“ dodali.
Avšak dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou o ukončení vojny by zasa uvoľnila sankcie voči ruským energetickým firmám a zvýšila objem ruskej ropy na trhu. Navyše, americký Úrad pre energetické informácie (EIA) uviedol, že americká produkcia ropy by podľa jeho najnovších odhadov mala dosiahnuť tento rok ešte vyšší objem, než pôvodne predpokladal. Už pôvodný odhad pritom predstavoval rekord.
(1 EUR = 1,1637 USD)
