Ceny ropy sa menili iba mierne, cena Brentu sa pohybuje pod 85,50 USD

Londýn 1. februára (TASR) - Ceny ropy sa v stredu vyvíjali opačnými smermi, v porovnaní s utorkom sa však menili iba minimálne. Trhy stále čakajú na stredajšiu schôdzku zástupcov ropného zoskupenia OPEC+, ako aj na výsledky zasadnutia americkej, britskej a Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 10.32 h SEČ 85,39 USD (78,82 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 7 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 78,98 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 11 centov.



Trhy vyčkávajú na zasadnutie zoskupenia OPEC+ tvorené členskými štátmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalšími producentmi, vrátane Ruska, o ďalšom vývoji ich ťažobnej politiky. Odhaduje sa, že objem ťažby ponechajú krajiny na terajšej úrovni. Trhy zároveň vyčkávajú na rozhodnutie kľúčových centrálnych bánk v oblasti úrokových sadzieb. Americký Fed by mal výsledky svojho zasadnutia oznámiť v stredu, ECB a britská Bank of England vo štvrtok 2. februára.



Navyše, vývoj cien čiastočne ovplyvnili informácie Amerického ropného inštitútu (API), ktorý uviedol, že zásoby ropy v USA vzrástli minulý týždeň zhruba o 6,3 milióna barelov. To je výrazne vyšší rast, než s akým počítali ekonómovia oslovení agentúrou Reuters. Tí predpokladali zvýšenie zásob ropy iba o 400.000 barelov. Zvýšili sa aj zásoby ropných destilátov, ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej. Analytici pritom počítali s ich poklesom.



(1 EUR = 1,0833 USD)