Ceny ropy sa menili iba mierne, cena Brentu sa drží pod 64 USD/barel
Autor TASR
Londýn 19. januára (TASR) - Ceny ropy sa v pondelok menili iba minimálne. Trhy tak na jednej strane reagujú na postupné zmierňovanie protestov v Iráne, čo znižuje riziko útoku USA na jedného z najväčších producentov ropy, na druhej však rastie napätie v súvislosti s plánmi amerického prezidenta Donalda Trumpa získať Grónsko. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 18.45 h SEČ 63,99 USD (55,02 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 14 centov (0,22 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom, ktorý exspiruje v utorok (20. 1.), dosiahla 59,57 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 13 centov (0,22 %).
„Potom, ako sa zmiernili obavy z intervencie USA v Iráne, trhy svoju pozornosť presunuli na Grónsko,“ povedal Janiv Shah, analytik zo spoločnosti Rystad. Podľa neho bude kľúčové, do akej miery sa môžu skomplikovať vzťahy medzi USA a Európskou úniou, keďže prípadné zhoršenie situácie vo vzájomnom obchode ovplyvní dopyt po rope.
(1 EUR = 1,1631 USD)
