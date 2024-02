Ceny ropy sa menili iba minimálne, cena Brentu skĺzla pod 82 USD/barel

New York 12. februára (TASR) - Po raste zhruba o 6 % za minulý týždeň ceny ropy ku koncu pondelkového obchodovania mierne klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod 82 USD za barel (159 litrov). Podľa analytikov je však pokles iba dočasný. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 19.19 h SEČ 81,90 USD (76,02 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 0,29 USD (0,35 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 76,80 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o štyri centy (0,05 %).



Podľa niektorých analytikov je však táto situácia dočasná. Kľúčové faktory, ako sú napríklad útoky na obchodné lode v Červenom mori, ktoré stáli za výrazným rastom cien ropy v minulom týždni, pôsobia na trhu aj naďalej, povedal Tamás Varga zo spoločnosti PVM. To znamená, že v ďalšom období očakáva opätovné zvýšenie cien.



(1 EUR = 1,0773 USD)