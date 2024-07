Ceny ropy sa menili iba minimálne, za celý týždeň opäť smerujú k rastu

Londýn 5. júla (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli, pokles bol však minimálny a ceny sa naďalej pohybujú v blízkosti niekoľkotýždňových maxím. Navyše, za celý týždeň smerujú k rastu, už štvrtému po sebe. Vývoj na trhu do veľkej miery ovplyvňuje výrazný pokles ropných zásob v USA a očakávania vysokého dopytu po pohonných látkach počas letnej motoristickej sezóny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 13.28 h SELČ 87,29 USD (80,82 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 14 centov (0,16 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 83,86 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke zo stredy (3. 7.) to znamená pokles o dva centy, alebo 0,02 %. Vo štvrtok sa v USA pre oslavy Dňa nezávislosti neobchodovalo.



Za celý týždeň však ceny ropy opäť smerujú k rastu. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať týždenný rast štvrtý týždeň po sebe.



Vývoj na trhu tento týždeň výrazne ovplyvnili údaje amerického ministerstva energetiky o vývoji ropných zásob v Spojených štátoch. Podľa údajov Úradu pre energetické informácie (EIA), ktorý spadá pod ministerstvo energetiky, klesli zásoby ropy v USA v týždni do 28. júna o 12,2 milióna barelov.



Pokles bol tak podstatne výraznejší, než odhadovali analytici, ktorí počítali s poklesom iba o 680.000 barelov. Údaje ministerstva prekonali aj skorší odhad Amerického ropného inštitútu (API), ktorý uviedol, že zásoby ropy v USA klesli približne o 9 miliónov barelov.



(1 EUR = 1,08 USD)