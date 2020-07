Ceny ropy sa menili iba minimálne

Singapur 28. júla (TASR) - Ceny ropy sa v utorok menili iba minimálne. Na jednej strane náladu na trhoch zhoršuje rastúci počet nových prípadov nákazy novým koronavírusom, na druhej však na trhy pozitívne pôsobia plány amerického Kongresu uvoľniť ďalšie financie na podporu ekonomiky.



Ako uviedla agentúra Reuters, republikáni v Senáte po spolupráci s Bielym domom predstavili v pondelok (27. 7.) svoj návrh balíka na podporu firiem a zamestnancov v hodnote 1 bilión USD (850,34 miliardy eur). Prípadná ďalšia podpora by mohla viesť k zvýšeniu dopytu po rope. Demokrati však návrh kritizujú a požadujú omnoho vyšší rozsah pomoci.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 8.04 h SELČ 43,42 USD za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o jeden cent.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 41,50 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 10 centov.



(1 EUR = 1,1760 USD))