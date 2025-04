Ceny ropy sa menili iba minimálne

Singapur 2. apríla (TASR) - Po poklese v závere predchádzajúceho obchodovania sa ceny ropy v stredu menili iba minimálne. Trhy čakajú na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o recipročných clách, čo naznačí, akým smerom sa budú v nasledujúcom období uberať svetový obchod a ekonomika. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.05 h SELČ 74,48 USD (69,04 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o jeden cent (0,01 %). V utorok (1. 4.) klesla na záver obchodovania o 0,4 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 71,23 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o tri centy, alebo o 0,04 %. Aj v prípade tejto ropy klesla cena na záver utorkového obchodovania o 0,4 %.



Biely dom v utorok potvrdil, že Trump v stredu oznámi nové clá, ktoré by mali do platnosti vstúpiť okamžite. V akej výške by clá mali byť uvalené však neuviedli.



Trhy s ropou ovplyvňujú aj nedávne varovania Trumpa o možnom bombardovaní Iránu či o uvalení sekundárnych sankcií na kupcov ruskej ropy. Čiastočný vplyv má aj správa o predpokladanom vývoji ropných zásob v USA.



Americký ropný inštitút (API) v najnovšom odhade uviedol, že zásoby ropy v Spojených štátoch vzrástli v týždni do 28. marca o 6 miliónov barelov. Na druhej strane, zásoby benzínu klesli o 1,6 milióna a zásoby ropných destilátov, kam patrí nafta a vykurovací olej, zaznamenali pokles o 11.000 barelov. Oficiálne údaje o vývoji ropných zásob v USA zverejní v stredu Úrad pre energetické informácie (EIA).



(1 EUR = 1,0788 USD)