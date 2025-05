Ceny ropy sa menili iba minimálne

Tokio 22. mája (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, rast bol však minimálny a cena ropy Brent sa naďalej pohybuje pod 65 USD za barel (159 litrov). Investori v súčasnosti čakajú na ďalšie rokovania medzi USA a Iránom o jadrovom programe, navyše, na ceny čiastočne zapôsobili správy o nečakanom raste zásob ropy v Spojených štátoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.17 h SELČ 64,97 USD (57,39 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 6 centov (0,09 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI rovnako s júlovým kontraktom dosiahla 61,68 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 11 centov (0,18 %).



V skorších hodinách štvrtkového obchodovania ceny ropy klesli v reakcii na informácie z USA o nečakanom raste zásob ropy a palív v Spojených štátoch za minulý týždeň. Oznámil to v stredu (21. 5.) americký Úrad pre energetické informácie (EIA) s tým, že dovoz ropy do USA dosiahol šesťtýždňové maximum a dopyt po benzíne a ropných destilátoch klesol.



Zásoby ropy v USA vzrástli v minulom týždni o 1,3 milióna barelov na 443,2 milióna barelov, uviedol EIA. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom počítali s tým, že ropné zásoby v tomto objeme klesnú.



Navyše, ceny ropy klesli už v stredu, a to o 0,7 %, keď trhy reagovali na informácie ministra zahraničných vecí Ománu o piatom kole rokovaní medzi Teheránom a Washingtonom o iránskom jadrovom programe. To sa uskutoční v piatok (23. 5.) v Ríme.



(1 EUR = 1,1321 USD)