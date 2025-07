Ceny ropy sa menili iba minimálne

Singapur 21. júla (TASR) - Ceny ropy sa v pondelok menili iba minimálne, pričom cena Brentu sa pohybuje pod 69,50 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagujú na schválenie ďalšieho balíka sankcií proti Rusku zo strany Európskej únie, ako aj na blížiace sa zvýšené americké clá, ktoré by mohli obmedziť dopyt po palivách, a to v období, keď krajiny Blízkeho východu zvyšujú produkciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.15 h SELČ 69,38 USD (59,55 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 10 centov (0,14 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 67,50 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 16 centov (0,24 %).



Európska únia schválila v piatok (18. 7.) 18. balík sankcií proti Rusku za vojnu na Ukrajine, pričom sankcie by mali postihnúť okrem iného príjmy Moskvy z energetiky. Podľa analytikov banky ING však zatiaľ slabá reakcia trhov na schválenie balíka naznačuje, že trhy nie sú veľmi presvedčené o tom, že tieto sankcie budú efektívne.



Ropné trhy zároveň sledujú vývoj okolo amerických dovozných ciel, ktoré by mali vstúpiť do platnosti 1. augusta, ako aj vývoj na Blízkom východe. Irán by mal spolu s predstaviteľmi Británie, Francúzska a Nemecka rokovať koncom tohto týždňa v Istanbule o svojom jadrovom programe, oznámilo iránske ministerstvo zahraničných vecí. Správa nasledovala po varovaniach uvedených európskych krajín, že sú pripravené obnoviť sankcie voči Teheránu, ak sa rokovania neobnovia.



Okrem toho počet aktívnych ropných vrtov v USA za minulý týždeň klesol, a to o dva na 422, uviedla spoločnosť Baker Hughes. To je najnižší počet aktívnych ropných vrtov od septembra 2021.



(1 EUR = 1,165 USD)