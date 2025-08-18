< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa menili minimálne, cena Brentu zotrváva pod 66 USD/barel
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s októbrovým kontraktom dosiahla do 7.04 h SELČ 65,86 USD (56,35 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 18. augusta (TASR) - Po počiatočnom poklese sa ceny ropy v pondelok udržiavajú približne na úrovni z konca minulého týždňa. Trhy totiž naďalej vyčkávajú, ako dopadnú plány amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončiť vojnu na Ukrajine. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s októbrovým kontraktom dosiahla do 7.04 h SELČ 65,86 USD (56,35 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o jeden cent (0,02 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 62,85 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o päť centov (0,08 %).
Po piatkovom (15. 8.) stretnutí Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljaške sa americký prezident rozhodol nezaviesť v týchto dňoch ďalšie sankcie, ktoré by zvýšili tlak na ruskú vládu. Trump zároveň v príspevku na sieti Truth Social vylúčil okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou a vyhlásil, že vojnu ukončí iba priama mierová dohoda. Trhy tak zotrvávajú vo vyčkávacom móde, keďže v pondelok bude nasledovať stretnutie Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami.
(1 EUR = 1,1688 USD)
