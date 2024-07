Ceny ropy sa menili minimálne

Singapur 23. júla (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli, pokles bol však iba minimálny, pričom cena ropy Brent sa pohybuje pod 82,40 USD za barel (159 litrov). Trhy do veľkej miery ovplyvnili očakávania prebytku ropy na svetových trhoch v nasledujúcom období, na ktoré poukázala banka Morgan Stanley. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropy Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.06 h SELČ 82,39 USD (75,67 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o jeden cent. Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako so septembrovým kontraktom, dosiahla 78,38 USD/barel, čo predstavuje pokles o dva centy.



Trhy prakticky ignorovali rozhodnutie amerického prezidenta Joea Bidena, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie za prezidenta USA, pričom na tento post podporil viceprezidentku Kamalu Harrisovú. Analytici zo Citibank uviedli, že ani Harrisová, ani republikánsky kandidát Donald Trump nebudú presadzovať politiku, ktorá by výrazne ovplyvnila aktivity na ropných a plynárenských trhoch.



Viac reagovali na správu americkej investičnej banky Morgan Stanley. Tá v týchto dňoch oznámila, že aj keď ropný trh je v súčasnosti napätý, na budúci rok by ropa na ňom mala byť v prebytku.



Podľa banky by sa na ropný trh mala počas 4. štvrťroka tohto roka začať vracať rovnováha a v roku 2025 by ponuka mala prevýšiť dopyt. To sa odrazí na cene ropy Brent, ktorá by podľa Morgan Stanley mala klesnúť pod 80 USD za barel. Banka predpokladá, že v roku 2025 sa cena Brentu bude pohybovať od strednej po hornú úroveň 70-dolárového pásma.



Trhy teraz čakajú na prognózu Amerického ropného inštitútu (API) o vývoji zásob ropy v USA za minulý týždeň. Oficiálne údaje, ktoré zverejní americké ministerstvo energetiky, budú známe v stredu 24. júla. Analytici očakávajú, že ropné zásoby v USA klesli v minulom týždni približne o 2,5 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0888 USD)