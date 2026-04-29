Ceny ropy sa mierne menili, cena Brentu sa posunula k 111,40 USD/barel
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júnovým kontraktom, ktorý exspiruje vo štvrtok (30. 4.), dosiahla do 7.25 h SELČ 111,38 USD (95,36 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Peking/Singapur 29. apríla (TASR) - Ceny ropy sa v stredu vyvíjali odlišne, pri každej z nich bol však posun iba mierny. Na trhy pôsobia protichodné faktory, keď na jednej strane ceny nahor tlačí pokračujúci konflikt na Blízkom východe a na druhej smerom nadol na ne čiastočne pôsobí rozhodnutie Spojených arabských emirátov (SAE) vystúpiť z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júnovým kontraktom, ktorý exspiruje vo štvrtok (30. 4.), dosiahla do 7.25 h SELČ 111,38 USD (95,36 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 12 centov (0,11 %). Aktívnejší júlový kontrakt zaznamenal pokles o 28 centov na 104,12 USD/barel.
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s dodávkou v júni, dosiahla 99,49 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 44 centov (0,44 %).
Za miernym poklesom ceny WTI aj júlového kontraktu Brentu by podľa analytika Anha Phama z LSEG mohlo na prvý pohľad byť nečakané rozhodnutie SAE opustiť OPEC aj OPEC+. Takýto krok totiž naznačuje zvýšenie dodávok ropy na svetové trhy, keďže SAE sa už nebudú riadiť dohodami o produkčných kvótach v rámci ropnej organizácie. „S tým sa však v najbližšej dobe počítať nedá, keďže veľký objem z navýšenej produkcie sa pre blokádu Hormuzského prielivu podľa všetkého na trhy nedostane,“ povedal Pham. „Takže, aj keď ceny mierne klesli, vyzerá to tak, že je za tým skôr korekcia po predchádzajúcom raste cien,“ dodal.
Navyše, na druhej strane trhy naďalej ovplyvňuje konflikt na Blízkom východe, ktorý vypukol koncom februára po útoku USA a Izraela na Irán. Podľa Wall Street Journal, ktorý sa odvolal na zdroje z Bieleho domu, americký prezident Donald Trump najnovšie oznámil, že je potrebné pripraviť sa na dlhšiu blokádu Iránu.
(1 EUR = 1,168 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júnovým kontraktom, ktorý exspiruje vo štvrtok (30. 4.), dosiahla do 7.25 h SELČ 111,38 USD (95,36 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 12 centov (0,11 %). Aktívnejší júlový kontrakt zaznamenal pokles o 28 centov na 104,12 USD/barel.
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s dodávkou v júni, dosiahla 99,49 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 44 centov (0,44 %).
Za miernym poklesom ceny WTI aj júlového kontraktu Brentu by podľa analytika Anha Phama z LSEG mohlo na prvý pohľad byť nečakané rozhodnutie SAE opustiť OPEC aj OPEC+. Takýto krok totiž naznačuje zvýšenie dodávok ropy na svetové trhy, keďže SAE sa už nebudú riadiť dohodami o produkčných kvótach v rámci ropnej organizácie. „S tým sa však v najbližšej dobe počítať nedá, keďže veľký objem z navýšenej produkcie sa pre blokádu Hormuzského prielivu podľa všetkého na trhy nedostane,“ povedal Pham. „Takže, aj keď ceny mierne klesli, vyzerá to tak, že je za tým skôr korekcia po predchádzajúcom raste cien,“ dodal.
Navyše, na druhej strane trhy naďalej ovplyvňuje konflikt na Blízkom východe, ktorý vypukol koncom februára po útoku USA a Izraela na Irán. Podľa Wall Street Journal, ktorý sa odvolal na zdroje z Bieleho domu, americký prezident Donald Trump najnovšie oznámil, že je potrebné pripraviť sa na dlhšiu blokádu Iránu.
(1 EUR = 1,168 USD)