Ceny ropy sa mierne zmenili, cena Brentu však klesla pod 107 USD/barel

Singapur 29. júla (TASR) - Ceny ropy sa v piatok vybrali opačným smerom, menili sa však iba minimálne, keďže na jednej strane ich nahor posúvali obavy z nedostatočnej ponuky na trhu a na druhej ich nadol tlačili obavy z ekonomickej recesie, ktorá by znamenala zníženie dopytu po rope. Cena americkej WTI mierne vzrástla, naopak, cena Brentu zaznamenala mierny pokles, pričom skĺzla pod 107 USD za barel (159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri, ktorá v piatok exspiruje, dosiahla do 7.13 h SELČ 106,90 USD (105,61 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 24 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI vzrástla, avšak iba o 3 centy na 96,45 USD/barel.



"Evidentne sme opäť v situácii, keď na náladu na trhoch vplývajú raz riziká recesie v druhom polroku a raz nedostatočná ponuka," povedal Stephen Innes z SPI Asset Management.



Trhy teraz čakajú najmä na zasadnutie štátov zoskupenia OPEC+, ktoré okrem Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) tvoria aj ďalší producenti vrátane Ruska. Ich schôdzka je naplánovaná na 3. augusta. Väčšina zdrojov z OPEC+ tvrdí, že skupina pravdepodobne ponechá objem produkcie na september nezmenený, dva zdroje však pre Reuters uviedli, že by sa mohlo diskutovať o miernom zvýšení ťažby.



(1 EUR = 1,0122 USD)