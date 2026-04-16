Ceny ropy sa mierne zvýšili
Autor TASR
Singapur 16. apríla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno mierne stúpli pre pochybnosti, či mierové rozhovory medzi USA a Iránom povedú k dohode o ukončení vojny, ktorá obmedzila produkciu ropy v kľúčovom regióne Blízkeho východu. „Hoci existuje nádej na deeskaláciu, mnohí investori zostávajú skeptickí, keďže rokovania medzi USA a Iránom opakovane zlyhali, aj keď sa zdalo, že prinášajú pokrok,“ povedal analytik spoločnosti Fujitomi Securities Tošitaka Tazawa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.06 h SELČ 95,03 USD (80,67 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 10 centov (0,11 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 91,65 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 0,36 USD (0,39 %).
Analytici z finančnej spoločnosti ING odhadujú, že uzavretie Hormuzského prielivu narušilo tok približne 13 miliónov barelov ropy denne. Americký minister financií Scott Bessent pritom v stredu (15. 4.) vyhlásil, že Washington neobnoví výnimky, na základe ktorých sa pozastavili americké sankcie za nákup časti iránskej a ruskej ropy.
(1 EUR = 1,178 USD)
