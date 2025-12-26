< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa nemenili, za rok smerujú k najväčšiemu poklesu za 5 rokov
Autor TASR
Londýn 26. decembra (TASR) - Ceny ropy sa v piatok menili iba minimálne, za celý rok však ceny smerujú k najvýraznejšiemu poklesu za ostatných päť rokov. Dôvodom sú obavy z nadbytku ponuky na trhu aj v budúcom roku, k čomu prispieva rast produkcie zo strany štátov OPEC aj krajín mimo ropnej organizácie. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Za celý rok 2025 však cena ropy v obidvoch prípadoch smeruje k najprudšiemu poklesu od roku 2020, v ktorom trhy ovplyvňovala pandémia nového koronavírusu. Vývoj cien komodity tento rok výrazne ovplyvnilo postupné zvyšovanie produkcie zo strany členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ako aj ďalších ropných štátov.
Opačným smerom na ceny ropy ku koncu roka pôsobili kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v polovici decembra nariadil úplnú blokádu všetkých sankcionovaných ropných tankerov, ktoré smerujú do Venezuely alebo ju opúšťajú.
Investori sledujú aj vývoj rokovaní s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Prípadná dohoda by mohla viesť k ukončeniu sankcií voči ruskému ropnému sektoru a vyššiemu objemu ropy na trhoch.
(1 EUR = 1,1787 USD)
