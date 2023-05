Ceny ropy sa ocitli na päťtýždňovom minime

New York 2. mája (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ocitli na päťtýždňovom minime. Dôvodom boli obavy z možnej recesie v dôsledku očakávaného zvýšenia úrokových sadzieb zo strany hlavných centrálnych bánk, čo by v konečnom dôsledku mohlo ovplyvniť dopyt po energiách. Očakáva sa, že Federálny rezervný systém (Fed) v USA aj Európska centrálna banka tento týždeň zvýšia sadzby, zatiaľ čo Reserve Bank of Australia (RBA) nečakane posunula svoju hlavnú sadzbu smerom nahor už v utorok. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



K obavám prispievajú aj signály, že oživenie čínskej ekonomiky sa zatiaľ nedostavilo, keďže aprílové údaje naznačili pokles aktivity tamojšieho priemyslu. Určitú podporu cenám by mohla poskytnúť aliancia producentov OPEC+, ktorá oznámila plány na ďalšie obmedzenia ťažby v úsilí o stabilizáciu trhu.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v utorok o 19.53 h SELČ predával po 72 USD (65,66 eura). To bolo o 3,66 USD alebo 4,84 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 3,77 USD alebo 4,75 % na 75,54 USD za barel.



(1 EUR = 1,0965 USD)