< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa opäť posilnili
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.15 h SELČ 104,90 USD (89,16 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 12. mája (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno vzrástli, keďže rokovania o ukončení vojny USA a Izraela proti Iránu sa zdajú byť krehké. Reakcia Teheránu na návrh Washingtonu ukázala výrazné rozdiely, pre ktoré naďalej pretrvávajú obavy o dodávky. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.15 h SELČ 104,90 USD (89,16 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 0,69 USD (0,66 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 99 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 0,93 USD (0,95 %).
Irán údajne vyzval USA, aby ukončili svoju námornú blokádu a zmiernili sankcie, pričom sa Teherán snaží zachovať si určitú právomoc nad dopravou cez Hormuzský prieliv. Prezident USA Donald Trump sa podľa niektorých správ chystá stretnúť so svojím tímom národnej bezpečnosti, aby zvážil možný návrat k vojenským operáciám.
Generálny riaditeľ spoločnosti Saudi Aramco Amín Násir varoval, že trh stráca každý týždeň približne 100 miliónov barelov ropy, a dodal, že dlhotrvajúce prerušenia dodávok by mohli akúkoľvek normalizáciu trhu posunúť do budúceho roka.
(1 EUR = 1,1765 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.15 h SELČ 104,90 USD (89,16 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 0,69 USD (0,66 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 99 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 0,93 USD (0,95 %).
Irán údajne vyzval USA, aby ukončili svoju námornú blokádu a zmiernili sankcie, pričom sa Teherán snaží zachovať si určitú právomoc nad dopravou cez Hormuzský prieliv. Prezident USA Donald Trump sa podľa niektorých správ chystá stretnúť so svojím tímom národnej bezpečnosti, aby zvážil možný návrat k vojenským operáciám.
Generálny riaditeľ spoločnosti Saudi Aramco Amín Násir varoval, že trh stráca každý týždeň približne 100 miliónov barelov ropy, a dodal, že dlhotrvajúce prerušenia dodávok by mohli akúkoľvek normalizáciu trhu posunúť do budúceho roka.
(1 EUR = 1,1765 USD)