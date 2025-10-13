< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa po predchádzajúcom prepade vrátili k rastu
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 9.00 h SELČ 63,58 USD (54,96 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 13. októbra (TASR) - Ceny ropy zmazali v pondelok časť strát zo záveru predchádzajúceho týždňa, kedy zaznamenali 5-mesačné minimum. Investori vkladajú nádeje do blížiacich sa rokovaní medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom, od ktorých si sľubujú zmiernenie napätia vo vzájomnom obchode. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 9.00 h SELČ 63,58 USD (54,96 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 85 centov (1,37 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 59,70 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 80 centov (1,36 %).
V piatok (10. 10.) cena Brentu uzatvorila obchodovanie poklesom o 3,82 %, pričom dosiahla najnižšiu úroveň od 7. mája. Cena WTI klesla na záver obchodovania v minulom týždni o 4,24 %, rovnako na najnižšiu úroveň od 7. mája. Dôvodom bolo oznámenie Donalda Trumpa, že od 1. novembra zavedie na čínske tovary 100-percentné dovozné clá. Táto informácia zvýšila obavy investorov z opätovného rastu napätia vo svetovom obchode a negatívnych dôsledkov na svetovú ekonomiku.
Investori však dúfajú, že napätie sa podarí zmierniť počas vzájomných rokovaní medzi Trumpom a Si Ťin-pchingom plánovaných na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Ten sa bude konať 31. októbra až 1. novembra v juhokórejskom meste Kjongdžu. Analytici veria, že obidve strany sa neuchýlia k najagresívnejším krokom vo vzájomnom obchode a súčasná napätá situácia sa upokojí.
(1 EUR = 1,1568 USD)
