Ceny ropy sa po stimuloch zotavili, cena WTI vyskočila až o 14,5 %

Tokio 19. marca (TASR) - Ceny ropy sa po predchádzajúcich prepadoch vo štvrtok zotavili, keď investori reagovali na najnovšie stimuly zo strany centrálnych bánk. Cena Brentu vzrástla o takmer 7 % a cena WTI vyskočila o 14,5 %.



"Po 24-percentnom prepade sa ceny ropy v reakcii na najnovšie programy pomoci zotavili," povedal analytik zo spoločnosti OANDA v New Yorku Edward Moya.



Trhy v nemalej miere podporili závery mimoriadneho zasadnutia Rady guvernérov ECB v stredu večer (18. 3.), na ktorom ECB rozhodla o programe nákupu vládnych a firemných dlhopisov v objeme 750 miliárd eur. Opatrenia na pomoc ekonomike a obyvateľstvu prijali aj Južná Kórea, Austrália a ďalšie plánuje Japonsko.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.57 h SEČ 26,60 USD (24,33 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,72 USD alebo o 6,91 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 23,32 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,95 USD alebo 14,48 %.



(1 EUR = 1,0934 USD)