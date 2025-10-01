< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa pohybujú zhruba na štvormesačných minimách
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla 65,37 USD (55,76 eura) za barel.
Autor TASR
New York 1. októbra (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli, pričom sa dostali na najnižšiu úroveň za zhruba štyri mesiace. Nadol ich tlačia obavy o vývoj americkej ekonomiky po tom, ako sa v USA zastavilo financovanie federálnych úradov, ako aj očakávania, že ropné zoskupenie OPEC+ cez víkend oznámi ďalšie zvýšenie produkcie. Informovala o tom agentúra Reuters.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 17.58 h SELČ 65,37 USD (55,76 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 66 centov (1 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 61,76 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 61 centov (0,98 %). Ceny ropy tak v obidvoch prípadoch smerujú k najnižšej uzatváracej hodnote od prelomu mája a júna.
Ceny komodity ovplyvnil fakt, že od 1. októbra sa v USA pozastavilo financovanie viacerých federálnych inštitúcií a programov po tom, ako sa v Senáte republikáni a demokrati nedokázali dohodnúť na financovaní vlády v nasledujúcich zhruba dvoch mesiacoch. Trhy okrem toho čakajú, že OPEC+ na svojom zasadnutí 5. októbra oznámi ďalšie zvyšovanie produkcie. Objavili sa aj informácie, že objem ťažby by ropné zoskupenie mohlo zvýšiť až o 500.000 barelov denne, producenti však správy o takomto zvýšení označili za zavádzajúce.
Ceny ropy čiastočne ovplyvnili aj údaje z USA o ropných zásobách. Tie podľa ministerstva energetiky vzrástli za minulý týždeň o 1,8 milióna barelov. Analytici očakávali ich zvýšenie o milión barelov.
(1 EUR = 1,1724 USD)
