Ceny ropy sa prakticky nemenia,cena Brentu sa drží nad 63,30 USD/barel
Autor TASR
Singapur 14. októbra (TASR) - Ceny ropy sa v utorok prakticky nemenili. Na jednej strane ich podporili signály, že najnovšie napätie vo vzťahoch Číny a USA by sa mohlo zmierniť, na druhej ich však smerom nadol posúvalo ukončenie vojny v Pásme Gazy a zvyšovanie produkcie zo strany OPEC+. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg. Cena ropy Brent sa tak podobne ako na záver predchádzajúceho obchodovania drží tesne nad 63,30 USD za barel (159 litrov).
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 6.56 h SELČ 63,34 USD (54,75 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o dva centy (0,03 %). Na záver pondelkového obchodovania (13. 10.) vzrástla cena ropy Brent o 0,9 %.
Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 59,52 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o tri centy (0,05 %). Pondelkové obchodovanie ukončila rastom o 1 %.
Náladu na trhoch podporili informácie, že americký prezident Donald Trump, napriek rozhodnutiu uvaliť na čínsky tovar dodatočné 100-percentné clá, je naďalej pripravený stretnúť sa na okraj summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Potvrdil to americký minister financií Scott Bessent. Summit sa bude konať v Južnej Kórei na prelome októbra a novembra.
Opačne ako očakávania zmiernenia napätia medzi Čínou a USA na ceny ropy zapôsobilo oznámenie Trumpa, že dva roky trvajúca vojna v Pásme Gazy, ktorá ovplyvňovala situáciu na celom Blízkom východe, sa skončila. Navyše, Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vo svojej mesačnej správe uviedla, že deficit ponuky na trhu bude na budúci rok miernejší, než sa odhadovalo pôvodne, keďže skupina najväčších producentov OPEC+ pokračuje vo zvyšovaní ťažby.
(1 EUR = 1,1569 USD)
