Ceny ropy sa prepadli o viac ako 5 USD

Singapur 31. marca (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok ráno prepadli o viac ako 5 USD v reakcii na správy, že USA zvažujú uvoľnenie až 180 miliónov barelov zo svojich strategických ropných rezerv v priebehu niekoľkých mesiacov. Cieľom je dosiahnuť zníženie cien benzínu, ktoré po ruskej invázii na Ukrajinu vzrástli na rekordné hodnoty.



Prezident USA Joe Biden by to mal oznámiť neskôr v priebehu štvrtka, uviedli tri zdroje, ktoré nechceli byť menované.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa vo štvrtok o 7.31 h SELČ predával po 101,06 USD (90,83 eura). To bolo o 6,76 USD alebo 6,27 % menej ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 5,89 USD alebo 5,19 % na 107,56 USD za barel.



(1 EUR = 1,1126 USD)