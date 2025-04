Ceny ropy sa prudko znížili

Singapur 9. apríla (TASR) - Ceny ropy sa v stredu prepadli na najnižšiu úroveň za viac ako štyri roky. Dôvodom je eskalujúca colná vojna medzi USA a Čínou, dvoma najväčšími svetovými ekonomikami. To vyvoláva obavy o dopyt po rope aj obavy z recesie. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa v stredu o 7.31 h SELČ predával po 57,03 USD (52,08 eura). To bolo o 2,55 USD alebo 4,28 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 2,45 USD alebo 3,90 % na 60,37 USD za barel.



Oba kontrakty dosiahli najnižšiu úroveň od februára 2021.



Americký prezident Donald Trump zvýšil clá na dovoz z Číny o 50 % na 104 % po tom, čo Peking nezrušil svoje odvetné clá na americký tovar. Clá vstúpili do platnosti po polnoci z utorka na stredu.



Peking vyhlásil, že sa nebude podriaďovať tomu, čo nazval vydieraním USA. Agresívna odveta Číny znižuje šance na rýchlu dohodu medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami a vyvoláva čoraz väčšie obavy z hospodárskej recesie na celom svete, upozornili analytici. Rast dopytu po rope v Číne je ohrozený, ak bude obchodná vojna pokračovať dlhšie.



Zároveň aliancia OPEC+, ktorá zoskupuje Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov vrátane Ruska, plánuje zvýšiť ťažbu v máji o 411.000 barelov denne, čo pravdepodobne privedie trh s ropou do prebytku.



(1 EUR = 1,095 USD)