Ceny ropy sa stabilizovali, Brent sa drží v blízkosti 76 USD za barel

Singapur 3. januára (TASR) - Po výkyvoch na začiatku týždňa sa ceny ropy v stredu stabilizovali, keďže trhy na jednej strane sledujú nepriaznivý vývoj ekonomík a na druhej sa obývajú narušenia prepravy tovarov v dôsledku pokračujúcich útokov na lode v Červenom mori. Pohyb v cenách ropy je tak minimálny a cena Brentu sa drží v blízkosti 76 USD za barel (159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.24 h SEČ 75,93 USD (69,30 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o štyri centy (0,05 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 70,37 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o jeden cent alebo 0,01 %.



Začiatkom týždňa sa ceny ropy zvýšili zhruba o 2 USD po tom, ako jemenskí povstalci počas víkendu opäť zaútočili na obchodné lode v Červenom mori, v utorok (2. 1.) však smerovali opäť nadol. Dôvodom bol zvýšený optimizmus na trhoch, že americká centrálna banka čoskoro pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb. Navyše trhy predpokladajú dostatočné zásoby ropy v prvej polovici tohto roka, čo rovnako tlačí na ceny komodity.



Momentálne trhy čakajú na informácie o vývoji ropných zásob v USA, ktoré sú pre novoročné sviatky posunuté o jeden deň. Americký ropný inštitút (API) zverejní svoj odhad v stredu a oficiálne údaje z amerického ministerstva energetiky budú známe vo štvrtok 4. januára.



(1 EUR = 1,0956 USD)