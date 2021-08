Ceny ropy sa stabilizovali, cena Brentu sa posunula nad 69 USD/barel

Tokio 18. augusta (TASR) - Po štyroch dňoch poklesu sa ceny ropy v stredu stabilizovali, pričom cena Brentu sa posunula výraznejšie nad 69 USD za barel (159 litrov). Trhy sa však naďalej obávajú vplyvu novej vlny pandémie v dôsledku infekčnejšieho variantu delta nového koronavírusu na dopyt po rope.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 10.13 h SELČ 69,47 USD (59,04 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 44 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 66,93 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 34 centov.



"Očakávame, že v krátkodobom horizonte bude situácia na ropnom trhu nestabilná, keďže dopyt po rope, najmä v Európe a Indii, čelí komplikáciám," povedal Avtar Sandu zo spoločnosti Phillip Futures v Singapure.



Ceny čiastočne podporili očakávania poklesu zásob ropy a benzínu v USA za minulý týždeň. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítajú s tým, že zásoby ropy v USA klesli v týždni do 13. augusta o 1,1 milióna barelov.



(1 EUR = 1,1767 USD)