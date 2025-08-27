< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa takmer nemenia, cena Brentu sa drží nad 67 USD za barel
Autor TASR
Singapur/Naí Dillí 27. augusta (TASR) - Ceny ropy pokračovali v stredu v poklese po tom, ako na záver predchádzajúceho obchodovania klesli zhruba o 2 %. Stredajšie tempo poklesu však bolo minimálne. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Situácia na trhoch s ropou sa tak od začiatku tohto týždňa neustále mení, keďže na jeho začiatku vyskočili ceny ropy približne o 2 %. Investori stále čakajú na to, ako sa vyvinie situácia okolo Ukrajiny a najnovšie aj na ďalší vývoj v Indii po tom, ako USA začali na viaceré indické tovary uplatňovať zvýšené 50-percentné clá.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 8.03 h SELČ 67,19 USD (57,64 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o tri centy (0,04 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s októbrovým kontraktom, dosiahla 63,20 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o päť centov (0,08 %). Na záver utorkového obchodovania (26. 8.) klesla cena ropy v obidvoch prípadoch o viac než 2 %, pričom v pondelok vyskočila na najvyššiu úroveň od začiatku augusta.
(1 EUR = 1,1656 USD)
