Ceny ropy sa takmer nemenia

New York 15. júla (TASR) - Ceny ropy sa v pondelok podvečer takmer nemenili. Situáciu na trhu ovplyvňoval na jedenej strane tlak silnejúceho amerického dolára a na strane druhej obavy o dopyt v Číne, ktorá je najväčším svetovým importérom komodity. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Dolár sa posilnil po pokuse o atentát na bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý podporil špekulácie o jeho víťazstve v nadchádzajúcich novembrových voľbách. Jeho návrat do Bieleho domu by mohol priniesť zníženie daní, vyššie clá a voľnejšie regulácie.



Ale zároveň údaje z Číny ukázali, že druhá najväčšia svetová ekonomika vzrástla v 2. štvrťroku medziročne o 4,7 %, čo bol jej najslabší výsledok od 1. štvrťroka 2023. Koncom minulého týždňa separátne údaje odhalili, že dovoz ropy do Číny klesol v prvej polovici tohto roka o 2,3 %.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa v pondelok o 18.40 h SELČ predával po 82,17 USD (75,34 eura). To bolo o 4 centy alebo 0,05 % menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent, naopak, stúpla o 6 centov alebo 0,07 % na 85,09 USD za barel.



(1 EUR = 1,0907 USD)