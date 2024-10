Ceny ropy sa takmer nemenia

Singapur 1. októbra (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno takmer nemenia a stúpli len veľmi mierne, keďže vyhliadky na väčšie dodávky a vlažný rast globálneho dopytu prevážili obavy, že eskalácia napätia na Blízkom východe by mohla ovplyvniť dodávky z kľúčového exportného regiónu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Za celý september sa cena ropnej zmesi Brent znížila, už tretí mesiac v rade, a to o 9 %. To bol jej najväčší medzimesačný pokles od novembra 2022. V 3. štvrťroku sa prepadla o 17 %, čo predstavuje najväčšiu štvrťročnú stratu za rok. Cena WTI minulý mesiac klesla o 7 % a za 3. štvrťrok o 16 %.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v utorok o 7.21 h SELČ predával po 68,26 USD (60,97 eura). To bolo o 9 centov alebo 0,13 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 7 centov alebo 0,10 % na 71,77 USD za barel.



(1 EUR = 1,1196 USD)