Ceny ropy sa takmer nemenia

Singapur 20. novembra (TASR) - Ceny ropy sa v stredu ráno takmer nemenia. Situáciu na trhu ovplyvňujú na jednej strane obavy z eskalácie vojny na Ukrajine, ktorá by mohla narušiť dodávky ropy z Ruska, a tiež známky rastúceho dovozu ropy do Číny. A na strane druhej predbežné údaje z USA, podľa ktorých zásoby ropy v krajine, ktorá je jej najväčším spotrebiteľom, stúpajú, čo naznačuje slabnúci dopyt. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v stredu o 7.19 h SEČ predával po 69,39 USD (65,60 eura). To bola rovnaká cena ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa, naopak, znížila o 6 centov alebo 0,08 % na 73,25 USD za barel.



(1 EUR = 1,0578 USD)