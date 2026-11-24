< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa už druhý deň v rade znížili
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.07 h SEČ 88,81 USD (81,19 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 24. novembra (TASR) - Ceny ropy v utorok už druhý deň v rade klesali a nachádzali sa v blízkosti trojmesačného minima. Išlo o výsledok náznakov rastúcej ponuky a možného prebytku na trhu, hoci riziká pre lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv naďalej pretrvávajú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.07 h SEČ 88,81 USD (81,19 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 56 centov, čiže o 0,63 %. Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 79,72 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zníženie o 45 centov, čiže o 0,56 %.
Hoci však lepšia ponuka posúva ceny nadol, analytici upozorňujú, že trh zostáva krehký. „Napriek určitému zlepšeniu v oblasti zásob a dostupnosti produktov zostáva trh s ropou pod silným tlakom,“ uviedol v správe pre klientov hlavný stratég pre komodity v banke ANZ Daniel Hynes. „Ceny ropy, rafinérske marže a pozície investorov čoraz viac naznačujú, že trh očakáva normalizáciu podmienok. Logistika je však naďalej napätá a zásoby sú nízke,“ dodal.
Podľa Deutsche Bank vzrástli v októbri celosvetovo evidované zásoby ropy a ropných produktov o 52 miliónov barelov, čo naznačuje prebytok ponuky na úrovni 1,7 milióna barelov denne. Banka vo svojej analytickej správe dodáva, že pribúdajú dôkazy o tom, že globálny trh prechádza procesom obnovy rovnováhy a smeruje k prebytku. Prípadné komplikácie však môžu tento vývoj spomaliť, dodala.
(1 EUR = 1,0939 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.07 h SEČ 88,81 USD (81,19 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 56 centov, čiže o 0,63 %. Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 79,72 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zníženie o 45 centov, čiže o 0,56 %.
Hoci však lepšia ponuka posúva ceny nadol, analytici upozorňujú, že trh zostáva krehký. „Napriek určitému zlepšeniu v oblasti zásob a dostupnosti produktov zostáva trh s ropou pod silným tlakom,“ uviedol v správe pre klientov hlavný stratég pre komodity v banke ANZ Daniel Hynes. „Ceny ropy, rafinérske marže a pozície investorov čoraz viac naznačujú, že trh očakáva normalizáciu podmienok. Logistika je však naďalej napätá a zásoby sú nízke,“ dodal.
Podľa Deutsche Bank vzrástli v októbri celosvetovo evidované zásoby ropy a ropných produktov o 52 miliónov barelov, čo naznačuje prebytok ponuky na úrovni 1,7 milióna barelov denne. Banka vo svojej analytickej správe dodáva, že pribúdajú dôkazy o tom, že globálny trh prechádza procesom obnovy rovnováhy a smeruje k prebytku. Prípadné komplikácie však môžu tento vývoj spomaliť, dodala.
(1 EUR = 1,0939 USD)