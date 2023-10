Ceny ropy sa v 3. kvartáli zvýšili takmer o 30 %

New York/Londýn 1. októbra (TASR) - Ceny ropy v piatok (29. 9.) prišli o prvotné zisky a klesli o 1 %. Dôvodom bolo vyberanie ziskov a obavy týkajúce sa vyhliadok dopytu. Ďalším faktorom boli očakávania, že Rusko a Saudská Arábia by mohli zvýšiť dodávky na trh. Za celý uplynulý kvartál sa však ceny čierneho zlata posilnili takmer o 30 % predovšetkým pre obmedzenie produkcie zo strany aliancie OPEC+.



Novembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent, ktorý v piatok vypršal, uzavrel so stratou 7 centov na 95,31 USD (89,97 eura) za barel (159 litrov). Za celý týždeň si polepšil o 2,2 %. Likvidnejší decembrový kontrakt v piatok uzavrel nižšie o 90 centov alebo o 0,97 % na 92,20 USD za barel. Cena severomorskej ropy v septembri vzrástla o 6,8 % a v uplynulom štvrťroku o 27 %.



Americká ropa WTI s novembrovým kontraktom v piatok klesla o 92 centov alebo o 1 % a uzavrela na 90,79 USD za barel. WTI si za týždeň pripísala 1 %, za september okolo 8,5 % a za 3. kvartál približne 29 %.



Mnohí investori na konci týždňa vyberali zisky z dôvodu negatívnych makroekonomických vyhliadok. Negatívnym faktorom boli aj spory v americkom Kongrese týkajúce sa financovania vlády a možnosť takzvaného shutdownu. Takisto sa prehĺbili obavy týkajúce sa zdravia čínskej ekonomiky.



(1 EUR = 1,0594 USD)