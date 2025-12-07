Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ceny ropy sa v piatok aj za celý týždeň zvýšili

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Za celý týždeň sa cena WTI zvýšila približne o 3 % a cena Brentu o zhruba 1 %.

Autor TASR
New York 7. decembra (TASR) - Ceny ropy sa v piatok (5. 12.), v posledný deň obchodovania tento týždeň, zvýšili a dosiahli dvojtýždňové maximum. Prispeli k tomu očakávania, že americký Federálny rezervný systém (Fed) na budúci týždeň zníži úrokové sadzby, čo by mohlo podporiť hospodársky rast a dopyt po energiách, ako aj geopolitická neistota, ktorá by mohla obmedziť dodávky ropy z Ruska a Venezuely. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 60,08 USD (51,59 eura). To bolo o 41 centov alebo 0,7 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.

Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 49 centov alebo 0,8 % na 63,75 USD za barel.

Za celý týždeň sa cena WTI zvýšila približne o 3 % a cena Brentu o zhruba 1 %.

(1 EUR = 1,1645 USD)
