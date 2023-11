Singapur 17. novembra (TASR) - Ceny ropy sa v piatok dopoludnia mierne posilňovali, za celý týždeň však smerujú k ďalšiemu poklesu, už štvrtýkrát po sebe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 10.43 h SEČ 77,95 USD (71,85 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 53 centov (0,68 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 73,45 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje nárast o 55 centov (0,75 %). Vo štvrtok (16. 11.) uzavreli oba referenčné kontrakty so stratou približne 5 %.



Tohtotýždňový pokles cien vyvolal najmä nečakane prudký nárast zásob ropy v USA, čo vyvolalo obavy zo slabého dopytu v krajine, ktorá je najväčším svetovým spotrebiteľom komodity. Produkcia ropy v USA zároveň zostáva vysoká, pričom minulý týždeň sa udržala na rekordnej úrovni 13,2 milióna barelov denne.



(1 EUR = 1,0849 USD)