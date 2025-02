Londýn 14. februára (TASR) - Ceny ropy sa v piatok popoludní mierne znížili. Zrejme však prerušia negatívnu sériu a znamenajú prvý týždenný nárast po troch týždňoch poklesu. Ceny v tomto týždni podporil rastúci dopyt po palivách a očakávania, že plány USA na globálne recipročné clá vstúpia do platnosti až v apríli, čo poskytne viac času, aby sa zabránilo obchodnej vojne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Marcový kontrakt na americkú ropu WTI sa v piatok o 16.55 h SEČ obchodoval po 71,02 USD (67,78 eura) za barel (159 litrov), čo bolo o 27 centov alebo 0,38 % menej v porovnaní s jeho štvrtkovou (13. 2.) zatváracou cenou. Severomorská ropná zmes Brent s aprílovým kontraktom sa predávala so stratou 8 centov alebo 0,11 % po 74,94 USD za barel. Oba kontrakty však zrejme zaznamenajú mierny týždenný nárast.



Rast cien čierneho zlata limitujú predovšetkým diskusie o možnom ukončení vojny na Ukrajine a postupnom rušení sankcií voči Moskve. Takýto vývoj by znamenal zvýšenie dodávok ropy na svetové trhy, keďže Rusko je tretím najväčším producentom ropy na svete.



(1 EUR = 1,0478 USD)