New York 18. decembra (TASR) - Ceny ropy sa v piatok popoludní vyšplhali na deväťmesačné maximum. Komodita smeruje k zisku aj za celý týždeň, už siedmy raz po sebe. Investori sa totiž sústredili na zavádzanie vakcín proti ochoreniu COVID-19 po celom svete.



Spoločnosť Pfizer požiadala v Japonsku o schválenie svojej vakcíny, ktorá sa už používa v Británii a Spojených štátoch. Americký viceprezident Mike Pence uviedol, že USA by mali neskôr v piatok schváliť aj používanie vakcíny od spoločnosti Moderna.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v piatok o 18.38 h SEČ predával po 48,91 USD (39,90 eura). To bolo o 55 centov alebo 1,14 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Počas piatkového popoludnia sa cena kontraktu nakrátko vyšplhala až na 49,18 USD a bola tak najvyššia od februára.



Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 49 centov alebo 0,95 % na 51,99 USD za barel, pričom nakrátko sa dostala až na úroveň 52,06 USD, čo bolo najviac od marca.



(1 EUR = 1,2259 USD)