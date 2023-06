Ceny ropy sa v piatok posilnili, celý týždeň uzavreli so stratou

Viedeň 4. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok, v posledný deň tohto obchodného týždňa, vzrástli o viac ako 2 %. Podporilo ich schválenie zvýšenia dlhového stropu v americkom Kongrese, čo odvrátilo hrozbu prepadu Spojených štátov do platobnej neschopnosti. To by sa výrazne odrazilo na ďalšom vývoji ekonomiky a dopyte po rope. Údaje z trhu amerického trhu práce zároveň prispeli k očakávaniam, že Federálny rezervný systém (Fed) by si mohol zobrať prestávku v cykle sprísňovania menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste uzavrela v piatok (2. 6.) obchodovanie pri cene 76,13 USD (70,73) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamenalo rast o 1,85 USD (2,5 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 71,74 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1, 46 USD alebo 2,3 %. Za celý týždeň si cena oboch kontraktov odpísala približne 1 %.



Zamestnávatelia v USA vytvorili v máji viac pracovných miest, ako sa čakalo. Spomalenie rastu miezd by však mohlo umožniť centrálnej banke, aby na svojom najbližšom zasadnutí tento mesiac prvýkrát po viac ako roku nezvýšila úrokové sadzby, čo by podporilo dopyt po rope.



Trhy čakajú na výsledky zasadnutia štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom, ktorí sú združení v OPEC+. Výsledok nedeľnej schôdzky vo Viedni je neistý vzhľadom na protirečivé signály, ktoré vysielali kľúčoví členovia aliancie ako Saudská Arábia a Rusko



(1 EUR = 1,0763 USD)