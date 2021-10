Ceny ropy sa posilnili, WTI si v októbri pripísala vyše 11 percent

New York 31. októbra (TASR) - Ceny ropy sa v piatok (29. 10.) posilnili. Trh totiž očakáva, že aliancia producentov OPEC+ bude držať ponuku napätú a výraznejšie nezvýši ťažbu. To prevážilo nad výrazným zvýšením ropných rezerv v USA. Ďalším faktorom, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na ceny čierneho zlata, je pravdepodobnosť, že na trh sa vráti iránska ropa.



Decembrový kontrakt na americkú ropu WTI si v piatok pripísal 76 centov alebo 0,92 % a uzavrel na 83,57 USD (71,76 eura) za barel (159 litrov). Za celý október cena WTI stúpla o viac než 11 %.



Januárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok vzrástol o 6 centov alebo 0,07 % a uzavrel na 83,72 USD za barel. Cena Brentu sa počas októbra zvýšila o necelých 7 %.



Ministri skupiny OPEC+ sa stretnú na budúci týždeň vo štvrtok (4. 11.) a budú rokovať o ťažobných kvótach. Vo všeobecnosti sa očakáva, že skupina potvrdí svoj plán zvyšovať produkciu o 400.000 barelov denne každý mesiac do apríla 2022.



