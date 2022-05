Ceny ropy sa v piatok posilnili

New York 29. mája (TASR) - Ceny ropy sa v piatok (27. 5.) posilnili a uzavreli uplynulý týždeň v pluse pred predĺženým víkendom v Spojených štátoch, ktorým štartuje motoristická sezóna v USA. Európska únia (EÚ) zasa pripravuje embargo na ruskú ropu.



Júlový kontrakt na americkú ropu WTI si v piatok polepšil o 98 centov alebo 0,86 % a uzavrel na 115,07 USD (107,32 eura) za barel (159 litrov). Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júlovým kontraktom vzrástla o 2,03 USD alebo 1,73 na 119,43 USD za barel. Za celý uplynulý týždeň sa Brent posilnila o 6 % a WTI o 1,5 %.



Ceny čierneho zlata podporil silný globálny dopyt po palivách, ako sú benzín či vykurovací olej. "Motoristická sezóna v USA a vysoký dopyt po cestovaní by mal podporovať ceny. Keďže rast dopytu je rýchlejší než ponuky, na trhu zrejme bude naďalej nedostatok dodávok. Preto zostávame pozitívni, pokiaľ ide o vyhliadky cien ropy," uviedol analytik UBS Giovanni Staunovo.



Krajiny EÚ rokujú o sankciách na ruskú ropu, ktoré by zakázali jej lodné dodávky, ale odložili zákaz dodávok cez ropovody. Tento kompromis by mal umožniť, aby šiesty balík sankcií podporilo Maďarsko a ďalšie členské štáty Únie, ktoré ho blokujú.



(1 EUR = 1,0722 USD)