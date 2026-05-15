Piatok 15. máj 2026
Ceny ropy sa v piatok posilnili

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Singapur 15. mája (TASR) - Ceny ropy sa v piatok ráno zvýšili po tom, ako americký prezident Donald Trump vyhlásil, že s Iránom nebude trpezlivý. Okrem toho pretrvávajú obavy z útokov na lode v Hormuzskom prielive, hoci Teherán uviedol, že po tejto námornej trase prešlo približne 30 plavidiel. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.14 h SELČ 107 USD (91,44 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 1,28 USD (1,21 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 102,57 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 1,40 USD (1,38 %). Cena ľahkej ropy WTI smeruje k tomu, že si za celý týždeň pripíše viac ako 7 %.

Americký Úrad pre energetické informácie (EIA) uviedol, že preprava palív cez Hormuzský prieliv počas marca a apríla klesla o zhruba 4 milióny barelov denne. Upozornil pritom, že globálny trh s ropou nebude dostatočne zásobovaný do októbra, hoci by sa konflikt na Blízkom východe vyriešil na budúci mesiac.

(1 EUR = 1,1702 USD)
