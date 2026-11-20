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Ceny ropy sa v piatok ráno mierne posilnili
Ropa Brent aj americká ľahká ropa však smerujú k celotýždňovému poklesu. Ropa Brent smeruje k tomu, že jej cena sa za celý týždeň zníži o 3,5 %.
Autor TASR
Singapur 20. novembra (TASR) - Ceny ropy v úvode piatkového obchodovania vzrástli, keďže po útokoch jemenských povstalcov húsíov na hlavné mesto Saudskej Arábie stúpli obavy z narušenia dodávok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropy Brent s dodávkou v januári do 7.05 h SEČ oproti predchádzajúcej uzávierke stúpla o 9 centov, čiže o 0,10 %, na 92,07 USD (83,76 eura) za barel (159 litrov). Cena decembrových dodávok americkej ľahkej ropy WTI sa zvýšila o 13 centov, čiže o 0,16 %, na 83,34 USD za barel.
„Obavy o dodávky ropy z Blízkeho východu sa opäť objavili v dôsledku útokov húsíov na Rijád, a to vyvolalo záujem o nákupy,“ uviedol komoditný analytik spoločnosti Rakuten Securities Satoru Jošida. „Podporným faktorom sú aj očakávania, že po zasadnutí skupiny OPEC+, ktoré sa uskutoční koncom tohto mesiaca, bude pokračovať koordinované znižovanie ťažby,“ dodal. Skupinu OPEC+ tvoria členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu a s ňou spolupracujúce štáty, napríklad Rusko.
Ropa Brent aj americká ľahká ropa však smerujú k celotýždňovému poklesu. Ropa Brent smeruje k tomu, že jej cena sa za celý týždeň zníži o 3,5 %. Decembrový kontrakt na ropu WTI by mal za celý týždeň klesnúť o takmer 6 %. Objem prepravy ropy cez Hormuzský prieliv sa totiž vrátil na približne predvojnovú úroveň. Podľa niektorých analytikov negatívne na ceny ropy bude vplývať aj širšie oslabenie akciových trhov. Ich predpoklad potvrdil aj piatkový pokles ázijských akciových trhov, ktoré smerujú k najhoršiemu celotýždňovému výkonu od roku 2020.
(1 EUR = 1,0992 USD)
Cena severomorskej ropy Brent s dodávkou v januári do 7.05 h SEČ oproti predchádzajúcej uzávierke stúpla o 9 centov, čiže o 0,10 %, na 92,07 USD (83,76 eura) za barel (159 litrov). Cena decembrových dodávok americkej ľahkej ropy WTI sa zvýšila o 13 centov, čiže o 0,16 %, na 83,34 USD za barel.
„Obavy o dodávky ropy z Blízkeho východu sa opäť objavili v dôsledku útokov húsíov na Rijád, a to vyvolalo záujem o nákupy,“ uviedol komoditný analytik spoločnosti Rakuten Securities Satoru Jošida. „Podporným faktorom sú aj očakávania, že po zasadnutí skupiny OPEC+, ktoré sa uskutoční koncom tohto mesiaca, bude pokračovať koordinované znižovanie ťažby,“ dodal. Skupinu OPEC+ tvoria členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu a s ňou spolupracujúce štáty, napríklad Rusko.
Ropa Brent aj americká ľahká ropa však smerujú k celotýždňovému poklesu. Ropa Brent smeruje k tomu, že jej cena sa za celý týždeň zníži o 3,5 %. Decembrový kontrakt na ropu WTI by mal za celý týždeň klesnúť o takmer 6 %. Objem prepravy ropy cez Hormuzský prieliv sa totiž vrátil na približne predvojnovú úroveň. Podľa niektorých analytikov negatívne na ceny ropy bude vplývať aj širšie oslabenie akciových trhov. Ich predpoklad potvrdil aj piatkový pokles ázijských akciových trhov, ktoré smerujú k najhoršiemu celotýždňovému výkonu od roku 2020.
(1 EUR = 1,0992 USD)