Singapur 3. januára (TASR) - Ceny ropy sa v piatok ráno mierne posilnili po tom, ako predchádzajúci deň uzavreli na najvyššej úrovni za viac ako dva mesiace. Vývoj na trhu ovplyvnili najmä očakávania, že Čína pristúpi k rozsiahlejším opatreniam na podporu hospodárskeho rastu, čo by mohlo zvýšiť dopyt po rope v krajine, ktorá je najväčším dovozcom komodity na svete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.31 h SEČ 75,97 USD (73,61 eura) za barel (1 barel = 159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 4 centy (0,05 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 73,19 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 6 centov (0,08 %).



Čínsky prezident Si Ťin-Pching v novoročnom prejave sľúbil, že Peking bude v roku 2025 uplatňovať aktívnejšiu makroekonomickú politiku s cieľom dosiahnuť hospodársky rast na úrovni približne 5 %. Oficiálny cieľ rastu bude zverejnený až v marci na výročnom zasadnutí čínskeho parlamentu. V minulom roku sa čínska ekonomika podľa odhadov zväčšila o 4,8 %.



(1 EUR = 1,0321 USD)