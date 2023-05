Singapur 26. mája (TASR) - Ceny ropy sa v piatok ráno výraznejšie nezmenili. Prispel k tomu silnejší americký dolár, ktorý zdražuje nákupy komodity v iných menách, ako aj aj protirečivé signály zo strany kľúčových predstaviteľov aliancie OPEC+. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Predchádzajúci deň ceny zamierili strmo nadol po tom, ako ruský vicepremiér Alexander Novak uviedol, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci pravdepodobne neprijmú žiadne nové kroky na obmedzenie ťažby. To kontrastovalo so skorším vyjadrením saudského ministra energetiky, ktorý investorov vsádzajúcich na skorý pokles cien ropy varoval, že by sa mohli prepočítať. Časť trhu jeho slová vyhodnotila ako signál, že aliancia OPEC+ by mohla o ďalšom znížení produkcie rozhodnúť už na nadchádzajúcom stretnutí 4. júna.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa o 6.27 h SELČ predával po 71,83 USD (66,91 eura), bez významnejších zmien oproti predchádzajúcemu záveru. Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes klesla o 16 centov alebo 0,21 % na 76,10 USD za barel.



(1 EUR = 1,0735 USD)