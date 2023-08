Ceny ropy sa v piatok ráno výraznejšie nezmenili

Singapur 18. augusta (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno nezaznamenali výraznejšie zmeny. Za celý týždeň smerujú k prvej strate po predchádzajúcich siedmich týždňoch súvislého rastu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v piatok o 6.41 h SELČ predával po 80,47 USD (73,83 eura). To bolo o 8 centov alebo 0,10 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 6 centov alebo 0,07 % na 84,06 USD za barel.



Federálny rezervný systém (Fed) v USA zverejnil vo štvrtok zápisnicu zo svojho júlového zasadnutia, v ktorej poukázal na významné riziká nárastu inflácie, čo by si mohlo vyžiadať ďalšie sprísnenie menovej politiky. To podporilo očakávania, že Fed bude pokračovať v úsilí o ochladenie ekonomiky, aby zabrzdil vysokú infláciu. Ďalší nárast sadzieb by zvýšil náklady na úvery pre podniky a spotrebiteľov, čo by mohlo utlmiť hospodársky rast a znížiť dopyt po rope.



K obavám prispeli aj správy o prehlbujúcich sa problémoch na čínskom realitnom trhu, ktoré opäť pripomenuli, že zotavovanie druhej najväčšej svetovej ekonomiky od druhého štvrťroka výrazne stráca dynamiku.



(1 EUR = 1,09 USD)