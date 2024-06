Singapur 21. júna (TASR) - Ceny ropy sa v piatok ráno výraznejšie nezmenili, za celý týždeň však už druhýkrát po sebe smerujú k zisku. Trh reagoval najmä na správu o poklese zásob v USA, ktoré sú najväčším spotrebiteľom ropy na svete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa v piatok o 7.26 h SELČ predával po 82,17 USD (76,66 eura). To bolo o 60 centov alebo 0,74 % viac ako deň predtým na konci obchodovania. Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o päť centov alebo 0,06 % na 85,66 USD za barel. Od začiatku mesiaca si oba kontrakty pripísali zhruba 5 % a ich cena dosiahla najvyššiu úroveň za viac ako sedem týždňov.



Federálny úrad pre energetické informácie (EIA) vo štvrtok (20. 6.) oznámil, že zásoby ropy v USA sa 14. júna 2024 znížili o 2,55 milióna barelov. Tento údaj prekonal odhady trhu, ktorý očakával ich pokles o dva milióny barelov. Americké ministerstvo práce zase oznámilo, že počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti sa za sedem dní do 15. júna znížil len o 5000 na 238.000 z revidovaných 243.000 týždeň predtým. To opäť signalizovalo, že trh práce zostáva stále napätý napriek zvýšeným úrokovým sadzbám americkej centrálnej banky.



(1 EUR = 1,0719 USD)