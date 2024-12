Singapur 6. decembra (TASR) - Ceny ropy sa v piatok ráno výraznejšie nezmenili po tom, ako sa kľúčové producentské krajiny dohodli, že ťažbu ponechajú na súčasných úrovniach aj v prvom štvrťroku 2025. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v piatok o 7.18 h SEČ predával po 68,39 USD (64,89 eura). To bolo o 9 centov alebo 0,13 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 2 centy alebo 0,03 % na 72,11 USD za barel. Brent smeruje za celý týždeň k poklesu o viac ako 1 %, zatiaľ čo cena WTI by mala zostať na stabilnej úrovni.



Členovia aliancie OPEC+, ktorú tvorí Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom, súhlasili s odložením plánu na zvýšenie produkcie ropy do apríla 2025, aby poskytli dodatočnú podporu trhu s komoditou. Skupina zodpovedná za približne polovicu svetovej produkcie ropy plánovala začať s rušením škrtov od októbra 2024, ale spomalenie globálneho dopytu - najmä v Číne - a rastúca produkcia v iných krajinách ju prinútili tento plán niekoľkokrát odložiť.



(1 EUR = 1,054 USD)